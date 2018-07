Hamburg (dpa/lno) - Der Tourismus bleibt für Hamburg eine boomende Branche. Die Zahl der Übernachtungen legte in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 6,8 Prozent auf mehr als 5,0 Millionen zu. Der Zuwachs aus dem Inland betrug 7,2 Prozent auf 3,9 Millionen Übernachtungen, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die fast zwei Millionen inländischen Gäste von Januar bis Mai blieben durchschnittlich zwei Tage in der Stadt.

Aus dem Ausland kamen mehr als 500 000 Gäste an die Elbe (plus 2,4 Prozent). Sie buchten rund 1,15 Millionen Übernachtungen, das waren 5,6 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die meisten - mit jeweils mehr als 100 000 Besuchern - reisten aus Dänemark, der Schweiz und Großbritannien an.

Die Statistiker griffen auf die Angaben aus 360 Beherbergungsstätten mit 58 913 Betten zurück. Die durchschnittliche Bettenbelegung betrug demnach 66,0 Prozent.

