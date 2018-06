Hamburg (dpa/lno) - Die norddeutsche Wirtschaft hat heftige Kritik an der Hamburger Hafenbehörde HPA und der Wirtschaftsbehörde geübt. "Der aktuelle Zustand des Hamburger Hafens sorgt für einen kapitalen Imageschaden", sagte Uli Wachholtz, Präsident der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord), am Freitag in Hamburg. "Das Schlick- und Baustellenmanagement der HPA und die nicht endende Diskussion um eine Wohnbebauung auf dem Kleinen Grasbrook strapazieren die Nerven." Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) müsse angesichts der immensen Bedeutung des Hafens für ganz Norddeutschland durchgreifen und einen engeren Dialog mit der Hafenwirtschaft suchen.

Mitteilungen UVNord