Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um einen Sex-Angriff in der Silvesternacht haben die betroffene 19-Jährige und ihre Begleiter eingeräumt, sich nicht genau an die Nacht erinnern zu können. Alle drei seien stark alkoholisiert gewesen, berichteten die Zeugen vor dem Landgericht. Anhand des Videomaterials von Überwachungskameras konnte am Montag rekonstruiert werden, dass die junge Frau zusammen mit dem Angeklagten und weiteren Männern von der S-Bahnstation Reeperbahn bis zum Bahnhof Hamburg-Stellingen fuhr. Der etwa 19 Jahre alte Flüchtling aus Afghanistan wird beschuldigt, die junge Frau in der Nähe des Bahnhofs sexuell genötigt und verletzt zu haben.