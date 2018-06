Quickborn (dpa/lno) - Ein kräftiger Sondergewinn hat der zuletzt von einem heftigen Datenleck betroffenen Online-Bank Comdirect das vergangene Quartal gerettet. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank-Tochter gut 49 Millionen Euro. Das ist ein Zuwachs von 150 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das in Quickborn bei Hamburg ansässige Institut am Dienstag mitteilte. Allerdings verbuchte es allein 41 Millionen Euro Gewinn aus dem aus dem Verkauf seiner Anteile an dem europäischen Teil des Kreditkartenanbieters Visa.

Wichtige Aufgabe für die Bank in den nächsten Wochen sei es, Vertrauen wieder aufzubauen. Bei Comdirect war es in der vergangenen Woche wegen eines fehlerhaften Software-Updates zu einer heftigen Datenpanne gekommen. Rund 3000 Kunden hatten dabei für einige Zeit Einsicht auf andere Konten.

Mitteilung Comdirect Bank