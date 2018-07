Hamburg (dpa/lno) - In der Kunstausstellung "Millerntor Gallery" im Stadion des Hamburger Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist ein Teil einer Holzskulptur entwendet worden. Zwei Männer seien bereits am 16. Juli dabei beobachtet worden, wie sie einen 60 Zentimeter hohen hölzernen Buchstaben "A" davontrugen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dieser war Teil einer Skulptur des Künstlers Albrecht Klink, die das Wort "Krass" darstellte. Die Einnahmen der Ausstellung gehen zum Großteil an die gemeinnützige Organisation "Viva con Agua". Die Holzskulptur muss nach Polizeiangaben vom Veranstalter ersetzt werden. Ihr Wert lag nach Angaben von Klink bei 5500 Euro.

