Hamburg (dpa/lno) - Nach Starkregen ist die Feuerwehr in Hamburg-Schnelsen am Montag zu 41 Einsätzen ausgerückt. Während im Großteil von Hamburg die Sonne schien, liefen am Nachmittag Schnelsen Keller und Souterrainwohnungen voll. In der Straße Burgwedel fanden gleich sieben Einsätze direkt nebeneinander statt, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte. Rund 100 Feuerwehrkräfte von sieben Wehren waren den Angaben zufolge bis in die Abendstunden im Einsatz.