Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Im Norden Deutschlands sind im Jahr 2015 die wenigsten Blitze eingeschlagen. In der Stadt Kiel gingen nach einem am Dienstag vom Technologiekonzern Siemens vorgestellten Blitz-Atlas im bundesweiten Vergleich am wenigsten Blitze pro Quadratkilometer zur Erde nieder. In der Landeshauptstadt waren es rein rechnerisch 0,18 Blitze, um Plön herum 0,23. In absoluten Zahlen zählten die Messstationen für Kiel 20 (2014: 65) Einschläge, für den Landkreis Plön 249 (777). Schleswig-Holstein war unter den 16 Bundesländern das auf Blitzdichte bezogen am zweitschwächsten betroffene Gebiet vor dem Saarland. Hamburg rangiert hierbei im Mittelfeld.

