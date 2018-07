Hamburg (dpa/lno) - Der in der "Millerntor Gallery" gestohlene Buchstabe "A" von einer Holzskulptur des Künstlers Albrecht Klink ist wieder aufgetaucht. "Ein paar bedröppelte Männer haben es im Fanshop abgegeben. Wir sind total froh", sagte Mit-Organisator Raimar Tontsch der "Hamburger Morgenpost" (Mittwoch). Zwei Männer waren nach Polizeiangaben am 16. Juli dabei beobachtet worden, wie sie den 60 Zentimeter hohen Buchstaben davontrugen. Wäre das "A" nicht wieder aufgetaucht, hätten die "Millerntor Gallery"-Organisatoren die 5500 Euro teure Holzskulptur dem Künstler ersetzen müssen. Die Einnahmen der Kunstausstellung im Stadion des Hamburger Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gehen an die gemeinnützige Organisation "Viva con Agua".

