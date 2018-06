Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei ist gegen Drogengeschäfte auf offener Straße vorgegangen und hat vier mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Drogen wie Kokain und Marihuana in geringen Mengen, mutmaßliches Drogengeld und Handys seien sichergestellt worden, bilanzierte die Polizei am Mittwoch. 120 ihrer Beamten waren einen Tag lang bis zum frühen Mittwochmorgen vor allem in den Stadtteilen St. Pauli, St. Georg und im Schanzenviertel im Einsatz. Die weitere Bilanz: 169 überprüfte Menschen, 20 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, 89 Aufenthaltsverbote oder Platzverweise. Die vier Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt.