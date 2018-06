Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei geht verstärkt gegen Fahrraddiebe vor. In den vergangenen Tagen seien neun mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter den erbeuteten Rädern war ein Hybrid E-Bike in Hamburg- Eimsbüttel. Der Geschädigte habe sein Rad kurz darauf im Internet bei einem Verkaufsportal entdeckt. Der Anbieter, ein 24-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen. Er gab an, das Fahrrad von einem 22-Jährigen gekauft zu haben.

Mitteilung der Polizei