Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Ausfall einer Pumpenanlage in einem Hamburger U-Bahntunnel ist die Linie U3 am Donnerstag gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr müssen in dem Tunnel am Rathaus ständig Pumpen Wasser ableiten. Nach dem Ausfall der Pumpen habe Wasser in der Nacht zum Donnerstag die Gleise unterspült. Darum musste der Strom abgestellt werden. Die Feuerwehr installierte Elektro-Tauchpumpen. Zwischen den Haltestellen St. Pauli und Berliner Tor sei der Verkehr unterbrochen, sagte eine Sprecherin der Hochbahn. Wie lange, sei noch unklar. Zwischen St. Pauli und Baumwall soll ein Pendelzug eingesetzt werden.