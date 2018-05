Hamburg (dpa/lno) - HSV-Coach Bruno Labbadia hat im Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel erstmals das komplette Team an Bord und zieht das Tempo in der Vorbereitung an. Mit drei Einheiten am Tag - die erste um 7.30 Uhr - will der Trainer des norddeutschen Fußball-Bundesligisten das Zusammenspiel vor allem mit den Neuzugängen schnell verbessern. Abwehrchef Emir Spahic kehrte am Donnerstag nach seiner Wadenprellung auf den Rasen zurück, ebenfalls Lewis Holtby vier Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch. Der Mittelfeldspieler vermied am Nachmittag allerdings Zweikämpfe.

"Wir haben die komplette Crew. Ein Schwerpunkt ist die Abwehrarbeit, aber wir wollen einfach das Fußballerische weiterentwickeln", sagte Labbadia. Auch nach vorn sollen in der kommenden Saison deutlich mehr Torchancen erarbeitet werden. Der Hamburger SV schoss in der abgelaufenen Spielzeit nur 40 Tore.

Mit den Zugängen Bobby Wood, Luca Waldschmidt, Alen Halilovic und Filip Kostic ist der Konkurrenzkampf auf den Offensivpositionen eröffnet. "Das ist ein gutes Signal, dass wir uns weiterbewegen wollen", sagte Labbadia über die Einkaufspolitik der Hanseaten. Mithilfe von Investor Klaus-Michael Kühne gaben die Norddeutschen bereits rund 24 Millionen Euro aus. Möglicherweise kommt noch ein Defensivallrounder hinzu.

