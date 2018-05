Hamburg (dpa/lno) - Autoscooter, Riesenrad und eine Wildwasserbahn: Der Hamburger Sommerdom ist am Freitag gestartet. Bis zum 28. August erwarten die Veranstalter rund drei Millionen Besucher - trotz der jüngsten Serie von Gewalttaten in Bayern. "Unsere Erfahrung ist, dass die Besucher sich davon nicht abschrecken lassen", sagte Franziska Hamann, Referatsleiterin in der Wirtschaftsbehörde. "Im Gegenteil, dass sie dann erst recht kommen und sich das nicht nehmen lassen." Die Besucherzahl sei am Ende eher vom Wetter abhängig.

Das bisherige Sicherheitskonzept des traditionsreichen Volksfestes, das die Veranstalter als das größte im Norden bezeichnen, soll laut Polizei nicht verändert werden. Zu den neuen Attraktionen des Doms zählt das Überkopf-Fahrgeschäft "Jekyll & Hide", bei dem es in einer Gondel rasant durch die Luft geht.

