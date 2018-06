Hamburg (dpa) - Kostja Ullmann (32) und Janin Reinhardt (34) haben sich das Ja-Wort gegeben. "Ich präsentiere stolz: Mr. & Mrs. Ullmann", schrieben die beiden Schauspieler am Donnerstagabend auf ihren Facebook-Seiten. Dazu posteten sie ein Foto, das sie in einem Swimming-Pool zeigt. Ullmanns Manager bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Paar schon vor längerer Zeit geheiratet habe.

Die beiden Schauspieler, die in Hamburg leben, sind schon seit acht Jahren ein Paar. 2014 haben sie sich verlobt, wie Reinhardt damals in der TV-Sendung "Wetten, dass..?" verriet. Um einen Hochzeitstermin machte das Paar ein Geheimnis.

Ullmann war zuletzt in der Komödie "3 Türken und ein Baby" und dem Kinderfilm "Bibi und Tina - Mädchen gegen Jungs" im Kino zu sehen. Reinhardt wurde als Moderatorin des Musiksenders Viva bekannt und übernahm mehrere Fernsehrollen, etwa in der ProSieben-Telenovela "Lotta in Love" (2006-2007).

