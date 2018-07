Berlin (dpa) - Geburtstag in Hamburg: An diesem Montag (1. August) wird das Portal "Tagesschau.de" 20 Jahre alt. "Zum Start gab es noch Mitleid und Spott für die ersten Gehversuche von "Tagesschau.de"", sagte Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks in einer Mitteilung des Senders vom Freitag. "Heute erfreut sich der Online-Ableger der "Tagesschau" breiter Anerkennung." 700 Millionen Visits bekomme das Online-Angebot mittlerweile pro Jahr. Am Montag werde die Seite die Besucher zum virtuellen Redaktionsrundgang einladen. Zwischen 16 und 17 Uhr sind die Medienwissenschaftlerin Wiebke Loosen vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg und ARD-aktuell-Chef Kai Gniffke bei Moderatorin Judith Rakers zu Gast.

