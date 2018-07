Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Messer sollen zwei Männer einen 21-Jährigen am frühen Sonntagmorgen beim Geldabheben an einem Automaten auf St. Pauli bedroht und ihm das Geld abgenommen haben. Das Opfer habe danach die Polizei informiert und den Beamten die beiden Tatverdächtigen beschrieben, hieß es in einer Mitteilung. Die beiden Männer seien ihm aus einer Diskothek bekannt gewesen. Gemeinsam mit den Beamten suchte der 21-Jährige dann die Diskothek auf - die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer wurden festgenommen.

Mitteilung