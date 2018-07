Hamburg (dpa/lno) - Die Handelskammer hat zusammen mit der Sozialbehörde das erste Wohnheim für Auszubildende in Hamburg eröffnet. Insgesamt biete die Unterkunft im Stadtteil Wandsbek 156 Wohnplätze, teilte die Handelskammer am Montag mit. Das Wohnheim wurde speziell für minderjährige Auszubildende errichtet und es bietet rund um die Uhr Betreuung durch sozialpädagogische Mitarbeiter. Ähnliche Angebote für Minderjährige gebe es in Hamburg bislang nicht, teilte die Handelskammer mit.

Das Wohnheim bietet Wohnungen für zwei bis vier Bewohner mit gemeinsam genutzter Küche und WC. Die Kaltmiete liegt bei etwa 206 Euro. Für Hamburgs Wirtschaft ist dies zunehmend wichtig. "Die jährlich weit über 9000 neuen Ausbildungsplätze in Handel, Industrie und Dienstleistung in der Stadt könnten allein mit Schulabgängern aus Hamburg gar nicht mehr besetzt werden", sagte Birgit Kochen-Schmidt-Eych, Vizepräses der Handelskammer, bei der feierlichen Eröffnung des Wohnheims.

