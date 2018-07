Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat eine 34-jährige Frau festgenommen, die in einer Klinik in Hamburg-Heimfeld versucht haben soll, ein Neugeborenes an sich zu nehmen. Die Tatverdächtige hatte am Freitag das Zimmer einer schlafenden Mutter betreten und das Kind aus dem Bett genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der neun Jahre alte Sohn der Mutter beobachtete die Frau und folgte ihr. Als er sie ansprach, händigte sie ihm das Baby aus. Die 34-jährige wurde von der Polizei dem psychiatrischen Notdienst übergeben.

Polizeimeldung