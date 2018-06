Hamburg (dpa/lno) - Das Museumsschiff "Rickmer Rickmers" ist für Modernisierungsarbeiten von den Hamburger Landungsbrücken zur Schiffswerft Blohm+Voss gebracht worden. Zunächst sollen die Stahlmasten demontiert und ausgebessert werden, hieß es in einer Mitteilung von Blohm+Voss am Montag. Am 8. August soll der 1896 erbaute Großsegler in das Trockendock. Dort solle der Stahlrumpf ausgebessert und auch der Gastronomiebereich erneuert werden, hieß es. Am 2. September soll das grüne Schiff, das seit 1983 in Hamburg liegt, wieder zurück an den Fiete-Schmidt-Anleger auf der anderen Elbseite zurückkehren