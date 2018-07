Hamburg (dpa/lno) - Tiger und Bär pflanzen einen Baum: Mit einem Janosch-Plakat wirbt die Stadt Hamburg an 450 Standorten für die Spendenaktion "Mein Baum - Meine Stadt". "Die Idee ist einfach: Für jeden gespendeten Baum verdoppelt die Stadt die Spendensumme", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Montag in Hamburg. Unter www.hamburg.de/mein-baum-meine-stadt können Bürger, Firmen oder Vereine freie Pflanz-Standorte wählen, spenden und "ihren" Baum pflanzen lassen. Ab 500 Euro Spendeneingang übernimmt die Stadt die restlichen Pflanzkosten. Aber auch jeder kleinere Spendenbetrag ist möglich und wird aufsummiert, bis eine Pflanzung gesichert ist. Betreut wird die Plakataktion, die bis zum 8. August läuft, von der Loki-Schmidt-Stiftung.

