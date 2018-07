Hamburg (dpa) - Die Vertriebstochter des Hamburger Verlags Gruner + Jahr darf den verbliebenen Zeitschriftenvertrieb des Medienhauses Axel Springer übernehmen: Die Zustimmung der Kartellbehörden liege jetzt vor, teilte der DPV Deutscher Pressevertrieb am Dienstag in Hamburg mit. Damit kann die Integration des Vertriebs der rund 300 Titel sowie von "Auto Bild", "Computer Bild" und "Sport Bild" in den DPV wie geplant starten. Die Übernahme war Ende Mai dieses Jahres angekündigt worden. Der DPV ist eine hundertprozentige Tochter von Gruner + Jahr. Seinen Zeitungsvertrieb (u.a. "Bild", "Welt") wird Axel Springer weiterhin selbst betreiben.

