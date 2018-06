Hamburg (dpa/lno) - Der rot-grüne Senat soll nach einer Forderung der CDU Hamburg gezielt Unternehmen aus Großbritannien umwerben und in die Hansestadt holen. Nach der Entscheidung der Briten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU suchten viele Firmen in Großbritannien nach einem neuen Standort innerhalb der EU, der langfristig einen vollwertigen Zugang zum Binnenmarkt gewährleiste, erklärten die Christdemokraten am Dienstag.

Die Bemühungen um britische Unternehmen seien beim derzeitigen Senat "außerordentlich gering ausgeprägt", lautete der Vorwurf des CDU-Landesvorsitzenden Roland Heintze. Hamburg müsse "dringend aktiv und kreativ in Großbritannien für den Standort werben". Die Hansestadt solle sich dabei vor allem auf Unternehmen aus dem Bereich Schifffahrt und Handel konzentrieren.

