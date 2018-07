Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Familienbehörde ermutigt lesbische und schwule Paare, sich als Pflegeeltern für Kinder zu bewerben, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. "Hamburg ist bunt - das ist die gesellschaftliche Realität", betonte Senatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch in einer Mitteilung. "Lesben und Schwule müssen bei der Vermittlung von Pflegekindern gleich behandelt werden, denn sie können genau so gute Eltern sein wie heterosexuelle Menschen." Anlässlich der Pride Week, die dieses Jahr vom 30. Juli bis 7. August in Hamburg stattfindet, wirbt die Familienbehörde zusammen mit dem Verein Hamburg Pride für das Thema.

