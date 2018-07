Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße wird am Sonntag (7. August) 50 Jahre alt. Das Erzbistum Hamburg lädt ein, an diesem Tag zusammen mit dem Erzbischof den Abendgottesdienst im St. Marien-Dom zu feiern, teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Die Heilige Messe beginnt um 18.15 Uhr. Nach dem Gottesdienst besteht auf dem Domplatz die Gelegenheit, Erzbischof Heße persönlich zu gratulieren. Stefan Heße wurde am 7. August 1966 in Köln geboren. 1993 wurde er zum Priester geweiht. Am 14. März 2015 wurde er in Hamburg als Deutschlands jüngster Bischof in sein Amt eingeführt. Stefan Heße ist außerdem Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen der Deutschen Bischofskonferenz.