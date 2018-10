Frankfurt/Main (dpa) - Ihr auffälliges Verhalten beim Abtransport der Beute, die unter anderem aus Hamburg stammte, ist mutmaßlichen Dieben in Frankfurt zum Verhängnis geworden. Die beiden Männer hatten am Montag im Hauptbahnhof das Interesse einer Zivilstreife erregt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Duo habe einen sehr schweren Koffer aus einem Schließfach gewuchtet und sich auffällig umgesehen. Bei der Kontrolle der beiden 21 und 25 Jahre alten Männer offenbarte sich den Beamten die reiche Beute. Sie fanden unter anderem ein Lenkrad, einen Airbag, ein Navigationsgerät, drei Notebooks, diverse Kleinelektronik, kubanische Zigarren sowie Aufbruchswerkzeug. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Diebesgut aus Autoaufbrüchen in Hamburg und Frankfurt handelte. Die Beute hat demnach einen Wert von mehr als 15 000 Euro.

Mitteilung der Polizei