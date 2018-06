Hamburg (dpa/lno) - Fast fünfeinhalb Jahre lang soll ein Mitarbeiter in Hamburg seinen Arbeitgeber betrogen und um 500 000 Euro geprellt haben. Der 45 Jahre alte Mann sei wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Untreue am Dienstag verhaftet worden, teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit. Er soll die Vollmacht für das Geschäftskonto seines Arbeitgebers ausgenutzt haben, um an eine zusätzliche EC-Karte zu kommen. Mit ihr soll er 316 Mal Beträge vom Firmenkonto abgehoben und unberechtigte Überweisungen getätigt haben - von Oktober 2010 an bis März dieses Jahres. In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei unter anderem rund 6000 Euro Bargeld und einen Computer sicher.