Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat eine Raubserie in Hamburg-Billstedt aufgeklärt. Zwei 20 und 22 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den beiden Männern wird vorgeworfen, für sechs Raubüberfälle verantwortlich zu sein. Die mutmaßlichen Täter sollen eine Spielhalle gleich drei Mal überfallen haben, ein weiterer Versuch blieb erfolglos. Außerdem sollen sie in einer weiteren Spielhalle Bargeld erbeutet sowie eine Taxifahrerin ausgeraubt haben. Die Ermittlungen der Polizei führten zunächst auf die Spur des 22-Jährigen, der die Vorwürfe teilweise einräumte.

