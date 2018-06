Rauris/Hamburg (dpa) - Wegen Erschöpfung und Angstzuständen sind zwei Alpinisten aus Hamburg beim Aufstieg zum Rauriser Sonnblick in Österreich in Bergnot geraten. Die 28 und 53 Jahre alten Männer trauten sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch in 2900 Metern Höhe weder vor noch zurück. Per Handy alarmierten sie am Dienstag die Einsatzkräfte. Ein Polizeihubschrauber brachte die beiden unverletzten Bergsteiger ins Tal.

