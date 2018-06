Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wird heute das Urteil gesprochen. Dem Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Seit Anfang Mai muss sich der 58-Jährige, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Hamburg verantworten. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, die Verteidigung Freispruch.

Unter dem Decknamen "Ali" soll der Mann nach Darstellung der Bundesanwaltschaft von Ende 2012 bis zu seiner Verhaftung im August 2015 nacheinander die PKK-Sektoren Süd 1, Nord und Mitte in Deutschland geleitet haben. Der Angeklagte soll unter anderem Spendensammlungen und Propagandaveranstaltungen organisiert haben.

Die PKK sei eine Vereinigung, deren Zweck und Tätigkeit es sei, Mord und Totschlag zu begehen, hatte der Bundesanwalt in seiner Anklage erklärt. Die Partei strebe einen staatenähnlichen Verbund der kurdischen Siedlungsgebiete in der Türkei, Syrien, Iran und Irak an und setze dabei auf den bewaffneten Kampf. Seit der Festnahme ihres Anführers Abdullah Öcalan im Jahr 1999 bis August vergangenen Jahres habe sich die PKK zu mehr als 120 Anschlägen bekannt.

Die PKK ist seit 1993 in Deutschland verboten, im Jahr 2002 stufte die EU sie als Terrororganisation ein. Im Februar 2013 hatte das Oberlandesgericht Hamburg erstmals in Deutschland einen hochrangigen PKK-Kader wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt.

Der Staatsschutzsenat verhängte gegen den damals 48-Jährigen eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Eine Revision gegen das Urteil verwarf der Bundesgerichtshof 2014. Das Gericht stellte dabei fest, dass es keine völkerrechtliche Rechtfertigung für den Kampf der PKK in der Türkei gebe.

