Hamburg (dpa/lno) - Aufsteiger SV Poseidon Hamburg hat sich für die kommende Saison in der Wasserball-Bundesliga mit einem weiteren Spieler verstärkt. Der 20-jährige Aufbauspieler Torben Weiterer wechselt vom Zweitligisten SC Hellas-99 Hildesheim zu den Hanseaten. "Ich will mich sportlich weiterentwickeln, und ich hoffe, dass ich meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann", begründete der in Hamburg geborene Weiterer seine Rückkehr.

Lob für den Zugang gab es bereits von Florian Lemke: "Torben zerreißt sich zu 100 Prozent beim täglichen Training. Ich denke, seine gute Grundausbildung beim Hildesheimer Traditionsverein wird uns weiterhelfen, und er kann sich als junger Spieler auf mehreren Positionen verbessern", sagte der Poseidon-Trainer.

