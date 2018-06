Hamburg (dpa) - Der Paketlieferant Hermes startet seine Zustellung per Roboter im August in Hamburg. Dabei gehe es zunächst um einen Testbetrieb bis zum Jahresende, kündigte der Vorstandschef von Hermes Deutschland, Frank Rausch, am Donnerstag an. Als Teil der Otto Group spiele der Standort Hamburg für Hermes eine wichtige Rolle - "und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional", begründete er die Entscheidung für die Hansestadt. In den drei Stadtteilen Langenhorn, Ottensen und Grindel soll jeweils ein rollendes Kleinfahrzeug Pakete von ausgewählten Shops zu Testkunden bringen - über Fußwege. Entwickelt wurden die Roboter von dem estländischen Unternehmen Starships Technologies. Auch der Handelskonzern Otto ist von der Hansestadt aus tätig.

