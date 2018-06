Hamburg (dpa) - Das Karriere-Netzwerk Xing legt weiter kräftig zu. Vor allem das Geschäft mit Unternehmenskunden zog deutlich an. Konzernweit wuchs der Umsatz im zweiten Quartal um rund ein Fünftel auf 36,2 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um rund 30 Prozent auf 12,4 Millionen Euro. Das war mehr als Experten erwartet hatten. Unterm Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Drittel auf 6,4 Millionen Euro.

Enttäuschend fiel dagegen das Kundenwachstum der Burda-Tochter aus. Die Zahl der Nutzer mit einem kostenpflichtigen Vertrag stieg seit dem ersten Quartal um rund 10 000 auf mehr als 914 000. Damit blieb das Wachstum hinter dem des Vorquartals und auch den Erwartungen von Analysten zurück.