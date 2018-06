Reinfeld (dpa/lno) - Bei einer Verkehrskontrolle aus der A 1 hat die Polizei einen aus Neubrandenburg kommenden Anhänger mit ungekühltem Hähnchenfleisch gestoppt. Bei der Kontrolle bei Reinfeld im Kreis Stormarn stellten die Beamten fest, dass das Kühlaggregat des Anhängers nicht eingeschaltet war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch seien die Lebensmittel mehrere Stunden lang nicht ausreichend gekühlt worden, sagte eine Sprecherin. Der 60 Jahre alte Fahrer aus Hamburg hatte nach eigenen Angaben zuvor in Neubrandenburg Lebensmittel verkauft. Die Beamten untersagten am Mittwochabend die Weiterfahrt, lotsten den Kühlanhänger auf das Gelände einer Tankstelle und stellten die Schlüssel des Anhängers sicher. Die weiteren Ermittlungen hat das Veterinäramt Hamburg-Wandsbek übernommen.

Pressemitteilung der Polizei