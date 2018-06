Hamburg (dpa/lno) - Der mit 7500 Euro dotierte Hamburger Karl-Schneider-Preis geht an das "Studio Besau-Marguerre". Damit ehre die Jury zum zweiten Mal in Folge ein Design-Team, teilte die Kulturbehörde am Donnerstag mit. Das 2011 gegründete "Studio Besau-Marguerre" befasse sich unter anderem mit dem Entwerfen von Möbeln, visueller Kommunikation und Editorial Design. Das Studio habe auch das Möblierungskonzept der Elbphilharmonie maßgeblich mit verantwortet.

Hamburg verleiht die Auszeichnung alle zwei Jahre und ehrt damit besondere Leistungen im Bereich der angewandten Kunst. Frühere Preisträger waren der Fotograf Hans Hansen, die Designer Rolf Heide und Peter Schmidt und die Bühnenbildnerin Katja Haß.