Hamburg (dpa/lno) – Rechtzeitig zum Saisonstart hat sich das Lazarett beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gelichtet. Trainer Ewald Lienen muss im Gastspiel beim VfB Stuttgart am Montag (20.15 Uhr) voraussichtlich nur auf die beiden Neuzugänge Cenk Sahin und Richard Neudecker verzichten. Beide sind noch nicht vollauf fit. "Es ist deutlich besser als in der Vorwoche", sagte der Trainer am Freitag zum Personal. "Wir sind in der glücklichen Situation, dass viele Positionen umkämpft sind. Jeder ist eingeladen, sich aufzudrängen".

Der Kiezclub hat die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Der VfB Stuttgart wurde in der Bundesliga 17. und stieg direkt in die 2. Liga ab. Taktisch ist es laut Lienen schwer, den Gegner aus Schwaben einzuschätzen. "Es bleibt abzuwarten, wie sie spielen", erklärte der 62-Jährige. "Es gibt ein paar Fixpunkte. Das sind vor allem Mitch Langerak und Christian Gentner. Stuttgart hat eine gute Vorbereitung gespielt. Aber keiner weiß am Anfang genau, wo er steht".

Da bereits rund 54 000 Tickets verkauft worden sind, rechnet der St. Pauli-Coach in der Mercedes-Benz-Arena mit einer hitzigen Atmosphäre. "Die Erwartungshaltung in Stuttgart ist groß. Da gilt es, hellwach zu sein", fordert er. Rund 3800 Fans begleiten St. Pauli nach Stuttgart. Einige Sitzplatztickets werden noch an der Tageskasse zu haben sein.

