Hamburg (dpa/lno) - Das Amtsgericht Hamburg hat am Freitag Haftbefehl gegen den ehemaligen Vizepräsidenten des Rockerclubs Mongols erlassen. Der 25-Jährige soll nach Angaben der Polizei seine 29-jährige Ex-Freundin bei einem Streit am Donnerstagmorgen geschlagen, getreten, bespuckt und beleidigt haben. Außerdem soll er dabei eine scharfe Schusswaffe in der Hand gehalten haben. Die 29-Jährige rief die Polizei. Polizisten nahmen den Ex-Rocker wenig später im Innenhof des Hauses in Altona fest.

Eine Schusswaffe, für die der 25-Jährige laut Polizei keinen Waffenschein besitzt, wurde im Keller des Hauses gefunden. Dem 25-Jährigen wird Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Körperverletzung vorgeworfen.

In den vergangenen Monaten war die Hamburger Polizei mit einer Sonderkommission verstärkt gegen Rockerkriminalität vorgegangen. Die Mongols und auch die verfeindeten Rocker der Hells Angels gelten nach Angaben der Polizei offiziell als aufgelöst.

