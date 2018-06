Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Schrecken davon gekommen: Ein 55-Jähriger ist am Freitagmorgen zwischen eine stehende S-Bahn und einen Bahnsteig im Bahnhof Berliner Tor in Hamburg St. Georg geraten. Der Mann war alkoholisiert und ohne Fremdeinwirkung in diese missliche Lage geraten, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Glücklicherweise beobachtete ein Angestellter der Bahn den Vorfall und konnte die Weiterfahrt des Zuges verhindern. Der Mann wurde von der Feuerwehr gerettet und blieb unverletzt.