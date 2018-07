Hamburg (dpa/lno) - In einer Erstaufnahmeeinrichtung in Hamburg-Wilhelmsburg ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Bei dem Konflikt sei einer hochschwangeren Irakerin im Alter von 37 Jahren in den Bauch getreten worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Ein 37-jähriger Iraker und zwei Syrer im Alter von 21 und 46 Jahren sollen die Schlägerei angezettelt haben. Neben der Schwangeren wurden bei dem Vorfall am Freitagmittag auch drei Syrer im Alter von 14, 18 und 56 Jahren leicht verletzt. Dabei handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um eine Familie.

Der Konflikt gehe vermutlich auf eine Streitigkeit unter Kindern am Vortag zurück, sagte der Polizeisprecher. Bei dem Eintreffen der Beamten war die Situation unübersichtlich und die Stimmung aufgeheizt. Sprachschwierigkeiten erschwerten die Ermittlungen. Einer der Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 21-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Über den Gesundheitszustand der schwangeren Frau konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt fortgesetzt.

