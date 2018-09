Cagliari (dpa/lno) - Bei Fußball-Profi Albin Ekdal vom Bundesligisten Hamburger SV besteht der Verdacht auf Innenbanddehnung im Sprunggelenk. Der schwedische Mittelfeldakteur hat die Verletzung am Mittwochabend im Testspiel beim italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cagliari (1:1) erlitten. Die Regenerationseinheit am Donnerstagmorgen ließ Ekdal ebenso wie Innenverteidiger Cléber Reis aus, der aufgrund einer Muskelverhärtung am Hüftbeuger pausierte.

Die HSV-Mannschaft nutzte den Tag zur Erholung auf Sizilien und flog erst am Donnerstagabend zurück nach Hamburg. Trainer Bruno Labbadia hat dem Team nach drei Testspielen in den vergangenen acht Tagen zwei freie Tage gegeben. Das nächste Training findet am Sonntag um 18.00 Uhr am Volksparkstadion statt.

