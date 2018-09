Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat einen 29-Jährigen gefasst, der drei Autofahrerinnen mit einem Messer bedroht und beraubt haben soll. Nach der jüngsten Tat am Mittwoch hatte die Polizei einen Spürhund eingesetzt, der sie in die Nähe eines Zeltes im Stadtteil Altona führte, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Am Donnerstag dann überprüften Beamten den 29-Jährigen auf der Straße, weil es eine starke Übereinstimmung mit der Täterbeschreibung gegeben habe. Die Polizei stellte fest, dass der Verdächtige in dem Zelt in einem Park wohnt. Dort beschlagnahmten die Beamten Beweismittel und entdeckten eine mögliche Tatwaffe. Der 29-Jährige gestand die drei Überfälle und zudem einen weiteren im Juli in Flensburg.

