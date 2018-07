Hamburg (dpa/lno) - Ein Chemikalientankschiff hat die Nordsee mit Tankwaschwasser verschmutzt. Ermittler der Hamburger Wasserschutzpolizei stellten vergangene Woche fest, dass ein 137 Meter langer Tanker auf seinem Weg in den Hamburger Hafen 200 Kubikmeter verschmutztes Wasser in die Nordsee abgelassen hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Wasserschutzpolizei leitete ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung ein. Laut Angaben der Polizei setzte die Staatsanwaltschaft Hamburg daraufhin eine Sicherheitsleistung von jeweils 60 Tagessätzen gegen den 48-jährigen Kapitän und den 31-jährigen Ersten Offizier in Höhe von insgesamt 20 797 Euro fest. Das Schiff kam von Antwerpen (Belgien).

