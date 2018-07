Hamburg (dpa/lno) - Popstar Nena (56) hat zusammen mit der Hamburger Parfümeurin Kim Weisswange eine eigene Limonade auf den Markt gebracht. Alle Zutaten der "Nena Limonaden" würden mit Liebe und Sorgfalt von Hand verarbeitet, teilte die PR-Agentur am Mittwoch in Hamburg mit. Die Limonaden, deren Flaschen ein Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin zieren, enthalten Fruchtsäfte, ätherische Öle, natürliche Kohlensäure und die Zuckeralternative Erythrit. Erhältlich sind sie in den vier Sorten Birne und Apfel, Traube und Granatapfel, Zitrone und Orange und Orangenblüte. Inspiriert von den nordafrikanischen Völkern wurde nur kalorienfreies Orangenblütenwasser verwendet.

