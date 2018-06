Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies müssen in den verbleibenden Spielen der German Football League auf den US-Amerikaner Kyle Harbridge verzichten. Der Runningback, der in fünf Partien acht Touchdowns erzielte, hat seinen Vertrag aufgelöst und ist in die USA zurückgekehrt. Der 25-Jährige will sich beim NFL-Team Indianapolis Colts vorstellen. "Es war natürlich eine schwere Entscheidung, aber auch wenn noch nichts konkret ist, wollte ich mir später nicht vorwerfen, diese Möglichkeit nicht genutzt zu haben", sagte Harbridge.

"Wir haben Kyles Wunsch auf Vertragsauflösung schweren Herzens entsprochen, denn er war schon ein starker Pfeiler in unserem Angriffsspiel", sagte Huskies-Vorstand Timo Müller. Vorbei ist die Saison ebenfalls für Defensiv-Spieler Marius Rost (Kreuzbandriss). Dafür kehrt Miguel Boock (Innenbandanrisses) am Samstag in der Partie bei den Hildesheim Invaders (16.00 Uhr) wieder ins Team zurück.

