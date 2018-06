Kaiserslautern (dpa) - Zoltan Stieber von Fußball-Bundesligist Hamburger SV wechselt zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der ungarische Nationalspieler erhielt einen Vertrag über drei Jahre, teilte der 1. FCK am Freitag mit. EM-Teilnehmer Stieber spielte zuletzt auf Leihbasis für den 1. FC Nürnberg. Der 27-Jährige war seit 2009 für TuS Koblenz, Alemannia Aachen, Mainz 05, Greuther Fürth und den HSV am Ball. Für die Hamburger bestritt er in zwei Jahren 30 Spiele und erzielte drei Tore.

Die Lauterer verpflichteten zudem in Jacques Zoua einen weiteren ehemaligen HSV-Profi. Zoua spielte zuletzt beim französischen Erstliga-Absteiger GFC Ajaccio. Der 24-jährige Kameruner stand von 2013 bis 2015 bei den Hamburgern unter Vertrag.

