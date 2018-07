Hamburg (dpa/lno) - Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers ist im Playoff-Viertelfinale an den Regensburg Legionären gescheitert. Die Hamburger verloren am Wochenende ihre Heimspiele mit 0:11 und 0:3 und beendeten die aus maximal fünf Partien bestehende Serie mit 1:3. Nach den ersten beiden Partien in Regensburg hatte es 1:1 gestanden.

"Alles in allem waren wir immer Außenseiter. Aber es gab im vierten Spiel sicherlich Situationen, in denen wir es hätten besser machen können", sagte Trainer Jens Hawlitzky. "Dafür, dass wir in dieser Saison dünn besetzt waren, war es eine Steigerung zum Vorjahr." In der vergangenen Saison hatten die Stealers ebenfalls mit 1:3 gegen den fünffachen deutschen Meister aus Bayern verloren.

