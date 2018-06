Hamburg (dpa/lno) - "Volle Kraft voraus" heißt es bei der ersten Maritimen Nacht an der Technischen Universität Hamburg (TUHH). Am 30. September dreht sich dort alles um Schiffe, Häfen und das Meer. In mehr als 60 Vorträgen, Workshops und Ausstellungen stehen Fragen rund um die maritime Wirtschaft im Mittelpunkt, wie die Hochschule mitteilte. "Wir wollen damit alle, ob jung oder alt, für maritime Themen begeistern", sagte TUHH-Professor und Organisator Wolfgang Mackens.

Etwa 40 Experten aus der ganzen Republik sollen für spannende Einblicke sorgen und unter anderem über das Einparken von 200 000-Tonnern, Monsterwellen sowie Seeunglücke informieren. Außerdem stehen Vorführungen an einem Schiff-Simulator, ein Seemannsknotenkurs und Experimente zum Mitmachen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Ob es nach der Premiere auch eine Fortsetzung der Maritimen Nacht geben wird, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin.

