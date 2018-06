Lübeck (dpa/lno) - Trainer Rolf Landerl vom VfB Lübeck rechnet sich für das Pokalspiel am Freitag gegen den Zweitligisten FC St. Pauli Siegchancen aus. "Wenn man das Spiel lange offen gestalten kann, ist mit einer gewissen Euphorie einiges möglich", sagte der 40-Jährige, der den Nord-Regionalligisten erst in diesem Sommer übernommen hat. "Wir müssen einen Tag erwischen, an dem wir 110 Prozent Leistung bringen. Leistet der Gegner etwas weniger, ist die Möglichkeit auf einen Sieg vorhanden", sagte der österreichische Ex-Nationalspieler.

Von 2009 bis 2011 spielte Landerl selber noch für den VfB Lübeck. Damals trug er mit zur Sensation bei, als die Schleswig-Holsteiner in der 1. Pokalrunde der Spielzeit 2009/2010 den Bundesligisten FSV Mainz 05 bezwangen. Landerl weiß also, wie ein höherklassiger Verein zu bezwingen ist. "Man muss selber agieren, darf nicht nur reagieren. Man muss von der ersten Minute an zeigen, dass man da ist, die Nervosität möglichst schnell ablegen. Und das Wichtigste: Man muss zu 100 Prozent an die eigene Chancen glauben und als Team auftreten".

Da die beiden Vereine nur eine Autostunde voneinander entfernt sind und St. Pauli von 2200 mitreisenden Fans unterstützt wird, spricht Landerl von einem Traumlos. "Abgesehen vom FC Bayern München hätten wir kein besseres Los ziehen können", meinte er. Die Generalprobe gelang bereits. Am Sonntag bezwang der VfB Lübeck die U 23 des FC St. Pauli mit 1:0, ist daher nun Tabellenführer der Regionalliga Nord.

