Hamburg (dpa/lno) - Aus einem Waggon eines Gefahrgutzuges in Hamburg ist am Montagmorgen Phosphorsäure ausgelaufen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten das Leck entdeckt und die Feuerwehr gerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Die Einsatzkräfte brachten den Waggon daraufhin zum Güterbahnhof Billwerder. Dort entlud ein Technik- und Umweltschutzteam der Feuerwehr den Container und sicherte etwa 25 Liter der Chemikalie.