Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeldspieler Lewis Holtby von Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat nach seinem Schlüsselbeinbruch erstmals mit Schulterpanzer trainiert. Mit dem Schutz darf der Mittelfeldspieler auch in Zweikämpfe gehen. Ob er der Mannschaft bereits zum Bundesligastart am 27. August zur Verfügung steht, ist unklar. Holtby war im Trainingslager in der Schweiz bei einer Bergabfahrt mit dem Fahrrad gestürzt und hatte sich die Verletzung zugezogen.

Ebenfalls am Mannschaftstraining am Dienstag nahm Emir Spahic teil. Der Innenverteidiger hatte sich vor zweieinhalb Wochen im Testspiel gegen den VfL Bochum (0.1) einen Augenhöhlenbruch zugezogen. Im Gegensatz zu Holtby muss der Bosnier im Training Körperkontakt meiden.

