Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Beispiel anderer Bundesländer beobachtet jetzt auch der Hamburger Verfassungsschutz die rechte "Identitäre Bewegung Deutschland" (IBD). "Nach aktueller Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung", sagte der Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes, Marco Haase, am Dienstag. In den vergangenen Monate seien vermehrt Aktivitäten der Gruppe auch in Hamburg aufgefallen, unter anderem habe die "Identitäre Bewegung Hamburg" seit dem 5. August eine Facebook-Seite.

